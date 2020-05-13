2020-05-13T13:32:40+03:00
Происшествия

Уголовное дело бывшего директора Воронежского заповедника дошло до суда

Сергея Кокорева обвиняют в присвоении части премий бывших подчиненных и растрате бюджетных денег
Артем ИЛЬИН
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Экс-глава Воронежского заповедника попал под суд по двум статьям УК.Экс-глава Воронежского заповедника попал под суд по двум статьям УК.Фото: из архива «КП»
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В Железнодорожный районный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего директора Воронежского заповедника Сергея Кокорева. Его расследуют с сентября 2019 года.

Ранее новый руководитель заповедника Анатолий Тарасов вскоре после прихода на этот пост в феврале 2019 года инициировал проверку деятельности своего предшественника. К разбирательству подключились сотрудники Следственного комитета. Появилась версия силовиков, что по распоряжению Кокорева сначала начислялись премии его подчиненным, а потом он заставлял своих сотрудников деньгами делиться. А еще немалую сумму он просто присвоил себе. В отчетах при этом, конечно, указывали иные основания траты денег. По данным следствия, таким образом Кокорев нанес ущерб казне на общую сумму около 2,3 миллионов рублей. И теперь будет отвечать перед судом по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, повлекшее нарушение прав граждан или организаций» и ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере».

Надо сказать, и на предыдущем месте работы экс-руководитель заповедника стал фигурантом уголовного дела. В бытность начальником филиала АО «Россельхозбанк» в Усманском районе Липецкой области его признали виновным в незаконной выдаче кредитов за вознаграждение. Тогда Кокорев попал под амнистию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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