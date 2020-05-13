Воронежца будут судить за нападение на врача и охранника больницы «Электроника»

13 Май 2020 2020-05-13T13:13:50+03:00

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В Железнодорожный суд Воронежа передали уголовное дело на 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нападении на сотрудников больницы «Электроника». Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в среду, 13 апреля.

Выяснилось, что в ноябре 2019 года мужчина пришел в приемное отделение больницы, а затем без оснований из хулиганских побуждений напал на врача и охранника учреждения. Им причинен легкий вред здоровью.

По данному факту возбудили по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений, в отношении лица, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности). Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU