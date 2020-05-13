В Воронежской области провели 72 тысячи исследований на коронавирус

13 Май 2020 2020-05-13T12:46:00+03:00

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В Воронежской области медики провели уже 72 023 лабораторных исследований на наличие COVID-19 у людей, в том числе прибывших из субъектов, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Данные на 13 мая озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, по информации на утро, 13 мая, выявили 40 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтвердилось у 983 человек. 306 заболевших проходят лечение амбулаторно, то есть дома. С подтвержденным диагнозом Covid-19 скончались 15 человек. Выздоровели 352.

ИСТОЧНИК KP.RU