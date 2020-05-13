2020-05-13T13:36:14+03:00
Общество

В Воронеже жильцы дома добились от управляющей компании возврата 66,5 тысяч рублей

С них незаконно брали деньги за вывоз мусора
Юрий КОЗЛОВ
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Победой жильцов дома № 68 на улице Кривошеина закончилось противостояние с их управляющей компанией - ООО УК «Юго-Западный РЭК № 12». В августе 2019 года люди обратились с жалобой в региональную жилищную инспекцию. Жители дома недоумевали, почему управляющая компания продолжала брать с них деньги за вывоз мусора с января по апрель прошлого года. Дело в том, что с начала 2019-го эти функции стали полностью выполнять специалисты регионального оператора - ОАО «Экотехнологии».

Жилищный инспектор, разбиравшийся в обоснованности жалобы, выяснил, что сотрудники ООО УК «Юго-Западный РЭК № 12» почему-то исключили из платежек лишь часть платы за вывоз мусора. Раньше с жильцов брали по тарифу 4,7 рубля за квадратный метр, а после изменений в законодательстве, отдающих эту работу в ведение регионального оператора, стали вносить в квитанции сумму 2,4 рубля за кв.м. В УК уверяли, что в эту сумму были включены удаление отходов из мусороприемных камер, уборка придомовой территории, в том числе очистка урн и контейнерных площадок. Однако и эти услуги должны были выполнять работники ОАО «Экотехнологии».

В итоге инспектор выдал предписание управляющей компании о проведении перерасчета размера платы за содержание жилого помещения за период с января по апрель 2019 года – с 21,07 руб. до 18,67 руб. за квадратный метр. В УК обжаловали это решение в региональном Арбитражном суде. Однако служители Фемиды приняли сторону жилищной инспекции.

В итоге в апреле 2020 года в управляющей компании все-таки сделали перерасчет. Жильцам вернули более 66,5 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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