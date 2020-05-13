2020-05-13T12:33:14+03:00
Происшествия

В Воронежской области закрыли наркопритон в квартире

34-летний житель Россошанского района давал свое жилье наркоманам в обмен на вещества
Юлия ДИДЕНКО
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В Россоши сотрудники полиции ликвидировали наркопритон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 13 апреля.

Оказалось, что 34-летний мужчина в феврале-марте предоставлял свою квартиру на улице Свердлова наркоманам в обмен на запрещенные вещества. Также местный житель давал им различные приспособления для изготовления наркотиков кустарным способом, а затем убирал следы их потребления.

Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что недавно начал употреблять наркотики. Затем он начал знакомиться с другими зависимыми и приглашал их в гости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Кроме того, до этого на мужчину возбудили два уголовных дела за незаконный сбыт и хранение марихуаны по ч. 1 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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