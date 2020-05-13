В прокуратуре Воронежской области назначили нового начальника
В прокуратуре Воронежской области назначили нового начальника организационно-контрольного отдела. Руководить им теперь будет старший советник юстиции Сергей Власов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сергей Власов окончил юридический факультет в Воронежском госуниверситете. В прокуратуре он работает с 2000 года. Проходил службу в должностях помощника прокурора Нижнедевицкого района, прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры области, старшего помощника прокурора области, прокурора, заместителя начальника организационно-контрольного отдела, начальника управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Воронежской области.
За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором области. Женат, воспитывает двух сыновей.
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