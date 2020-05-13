2020-05-13T11:56:05+03:00
Общество

В прокуратуре Воронежской области назначили нового начальника

Руководить организационно-контрольным отделом будет Сергей Власов
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: прокуратура Воронежской области.Фото: прокуратура Воронежской области.
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В прокуратуре Воронежской области назначили нового начальника организационно-контрольного отдела. Руководить им теперь будет старший советник юстиции Сергей Власов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сергей Власов окончил юридический факультет в Воронежском госуниверситете. В прокуратуре он работает с 2000 года. Проходил службу в должностях помощника прокурора Нижнедевицкого района, прокурора отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры области, старшего помощника прокурора области, прокурора, заместителя начальника организационно-контрольного отдела, начальника управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Воронежской области.

За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором области. Женат, воспитывает двух сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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