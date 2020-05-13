2020-05-13T11:40:02+03:00
Общество

Воронежский «Факел» перевел 400 тысяч рублей на поддержку пострадавшим от коронавируса

Деньги из клуба пойдут отдельным гражданам и семьям нашего региона, который сейчас особенно тяжело
Олег ИВАНОВ
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Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Факел» решили помочь жителям Воронежа и области, оказавшимся в трудной ситуации из-зи распространения коронавируса.

Спортсмены собрали 400 тысяч рублей и перевели их на расчетный счет областного фонда социальной поддержки населения. Это учреждение в свою очередь должно направить средства отдельным гражданам и семьям нашего региона, наиболее серьезно пострадавшим от Covid-19.

Сейчас весь спортивный мир помогает в сражении с коронавирусом. Впрочем, в нашей стране стоит вопрос о том, какие футбольные клубы переживут пандемию. Примеров «гибели» уже достаточно.

Ранее генеральный директор Романа Асхабадзе раскрыл размер бюджета на сезон - примерно 220-230 миллионов рублей.

Напомним, воронежский «Факел», скорее всего, останется в ФНЛ из-за коронавируса. Если на исполкоме РФС одобрят решение Футбольной национальной лиги о досрочном завершении сезона, шансы нашего клуба на сохранение прописки велики - путь и не по спортивному принципу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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