Воронежец лишился 195 тысяч во время продажи своего дома

13 Май 2020 2020-05-13T11:24:27+03:00

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В Воронеже 65-летний мужчина обратился в полицию после того, как стал жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 13 мая.

Местный житель рассказал, что разместил на одном из сайтов бесплатных объявлений информацию о продаже дома. Через некоторое время мужчине позвонила неизвестная и заявила, что готова купить недвижимость.

Женщина предложила сразу же перевести владельцу аванс. Для этого она попросила продавца продиктовать ей данные его банковской карты. Но после того, как мужчина сказал звонившей свои персональные данные, связь оборвалась, а с карты списали 195 тысяч рублей.

Всего за сутки в регионе было зарегистрировано семнадцать сообщений о противоправных действиях, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб составил около миллиона рублей. По всем фактам возбудили уголовные дела по ч. 2, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Мошенников разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU