В Воронежской области женщина на иномарке протаранила ВАЗ на встречной полосе

13 Май 2020 2020-05-13T12:42:41+03:00

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В Грибановском районе на 440 км автодороги «Курск-Саратов» иномарка протаранила ВАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 13 мая.

По предварительным данным, накануне, 12 мая, в 17.25 автомобиль «Митсубиси Галант», за рулем которого была 35-летняя женщина, во время поворота налево нарушил правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения. Там иномарка лоб-в-лоб столкнулась с ВАЗ-21112, под управлением 50-летнего жителя Грибановского района.

В результате ДТП 37-летняя пассажирка отечественного авто с полученными телесными повреждениями обратилась в больницу.. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 103 ДТП, из них в областном центре – 73, на федеральных трассах – два, в районах области –28. В четырех ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU