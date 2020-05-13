На улицах Коминтерновского района Воронежа меняют верхний слой асфальта
Сразу на пяти улицах Коминтерновского района идут работы по замене верхнего слоя асфальта.
На межквартальном проезде от улицы Владимира Невского до бульвара Победы (вдоль СОШ №95), на межквартальном проезде от улицы 45 Стрелковой дивизии, 275 «а», 285 до 271 «г», а также межквартальном проезде от дома №131 до дома №143 по Московскому проспекту ремонт уже завершается.
В проезде на улице Кораблинова – от дома №49 по Ипподромной объем выполненных работ составляет 40 %, а на межквартальном проезде от улицы Лидии Рябцевой до переулка Автогенный – 50 %. На очереди замена асфальта еще на семи участках из списка.
- В рамках инициативного бюджетирования начались работы по укладке тротуарной плитки на улице 9 Января – на участке от путепровода №1 до улицы Машиностроителей. Его площадь составляет более 3000 кв.м, - рассказали в управе Коминтерновского района.
После этого дорожники приступят ремонту 1100 кв.м. тротуара на улице Транспортной – от Бринкманского сада до улицы 45 Стрелковой дивизии.
ИСТОЧНИК KP.RU