2020-05-13T10:35:59+03:00
Общество

На улицах Коминтерновского района Воронежа меняют верхний слой асфальта

Работы идут одновременно по нескольким адресам
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Коминтерновского районафото управы Коминтерновского района
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Сразу на пяти улицах Коминтерновского района идут работы по замене верхнего слоя асфальта.

На межквартальном проезде от улицы Владимира Невского до бульвара Победы (вдоль СОШ №95), на межквартальном проезде от улицы 45 Стрелковой дивизии, 275 «а», 285 до 271 «г», а также межквартальном проезде от дома №131 до дома №143 по Московскому проспекту ремонт уже завершается.

В проезде на улице Кораблинова – от дома №49 по Ипподромной объем выполненных работ составляет 40 %, а на межквартальном проезде от улицы Лидии Рябцевой до переулка Автогенный – 50 %. На очереди замена асфальта еще на семи участках из списка.

- В рамках инициативного бюджетирования начались работы по укладке тротуарной плитки на улице 9 Января – на участке от путепровода №1 до улицы Машиностроителей. Его площадь составляет более 3000 кв.м, - рассказали в управе Коминтерновского района.

После этого дорожники приступят ремонту 1100 кв.м. тротуара на улице Транспортной – от Бринкманского сада до улицы 45 Стрелковой дивизии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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