В Воронежском заповеднике из-за отсутствия посетителей осмелели редкие певчие птицы

13 Май 2020 2020-05-13T09:17:43+03:00

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Редкие певчие птицы коноплянки осмелели в закрытом для посетителей Воронежском государственном природном биосферном заповеднике имени Пескова. Из-за пандемии коронавируса территория пустует, поэтому они пасутся прямо у здания администрации. Как пояснили сотрудники заповедника, птицам стало заметно спокойнее в условиях всеобщей самоизоляции.

Коноплянка по размерам немного меньше воробья. Взрослых самцов легко узнать по розовой груди и красновато-розовой шапочке на голове. У самок красный цвет на голове и груди отсутствует, они похожи на самку домового воробья, но более стройные и с пестринами на голове и груди.

- За поеданием семян одуванчиков на газоне ежедневно отмечается одна пара коноплянок, иногда к ним присоединяется еще один самец. Эта же пара замечена на дереве растущей поблизости груши. Не исключено, что птицы решат вывести потомство именно здесь, гнездо среди густой листвы будет абсолютно незаметно, - рассказали в заповеднике.

Фото: Александр Черемухин/ Воронежский заповедник.

ИСТОЧНИК KP.RU