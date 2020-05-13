В Воронеже спасли зайчонка с истощением

13 Май 2020 2020-05-13T08:01:28+03:00

Малыша накормили сливками, которые ему нельзя

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В воронежский центр реабилитации диких животных «Сердце леса» из Борисоглебска доставили зайчонка. Оказалось, что малыша нашли неравнодушные местные жители, но помочь ему не смогли. Поэтому они передали зверя профессионалам.

Как пояснили в «Центре леса», зайчонку около двух недель. У него диагностировали истощение и проблемы с ЖКТ. Люди, по незнанию, накормили малыша сливками, чего делать категорически нельзя. Теперь его ждет длительная реабилитация.

- Неправильное питание смертельно опасно для зайчат. Магазинное молоко, сливки, детские смеси, сухое молоко Биафар - все это давать нельзя. Как показывает статистика, нормально усваивается козье молоко (от домашней козы, не магазинное), а также молочная смесь Роял Канин, - пояснила учредитель центра Анита Придоткайте.

Волонтеры просят передавать найденных диких животных специалистам, чтобы не нанести им вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU