Книжная ярмарка 10-го Платоновфеста пройдет в Воронеже с 25 по 27 сентября

13 Май 2020 2020-05-13T09:01:05+03:00

На встречи с читателями приедут писатели Александр Архангельский и Дмитрий Глуховский

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Дирекция Платоновского фестиваля продолжает формировать литературную программу десятого форума искусств, который с июня перенесли на 13-27 сентября из-за коронавируса.

Итак, уже известны даты традиционной книжной ярмарки: она состоится с 25 по 27 сентября. Запланированы уже несколько творческих встреч с литераторами. Свое участие предварительно подтвердили: писатель Александр Архангельский (автор книг «Свободные люди», «Бюро проверки», «Несогласный Теодор»), поэт, лауреат национальной премии «Большая книга»-2018 Мария Степанова (автор 12 поэтических книг), писатель Дмитрий Глуховский (автор бестселлера 2007 года «Метро 2033», вышедшего общим тиражом 250 тыс), поэт Дана Сидерос (автор сборников «Шутки кончились», «Ученики дурака»), писатель и актер, лауреат премии «Большая книга»-2019 Григорий Служитель, публицист Борис Куприянов (он был программным директором Международного московского открытого книжного фестиваля).

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ИСТОЧНИК KP.RU