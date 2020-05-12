Воронежец напал на сотрудника полиции в служебном автомобиле

12 Май 2020 2020-05-12T19:33:06+03:00

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Воронежец предстанет перед судом Коминтерновского района за применение насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Мужчина попытался избить сотрудника полиции прямо в служебном автомобиле.

Дело было так. 1 марта 2020 года воронежца везли в наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования. Горожанина остановили на дороге, и его поведение показалось инспекторам странным. И вроде бы горе-водитель согласился пройти проверку. Но по пути, видимо, понял, что все-таки тест не сдаст, и набросился на инспектора с кулаками.

По сообщению суда, мужчина ударил сопровождавшего его сотрудника полиции по голове, а потом еще несколько раз в область груди. Теперь воронежцу придется ответить за моральный вред и физическую боль, причиненные полицейскому.

ИСТОЧНИК KP.RU