2020-05-12T17:51:00+03:00
Происшествия

Замначальника в Воронеже купил чек вместо детали, чтобы оставить деньги себе

Вот только теперь ему предстоит ответить за это в суде
Олег ИВАНОВ
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Зачем покупать саму вещь, если можно купить чек о покупке той или иной вещи? Если вы не видите смысла в этом вопросе, то вам не понять замначальника ремонтно-ревизионного участка дистанции электроснабжения. Уже, к слову, бывшего.

Мужчине предстоит ответить за присвоение и растрату, а также мошенничество. Замначальника купил фиктивный товарный чек о приобретении поршневой группы в сборе на автомобиль «УАЗ». В документе была указана и стоимость - 7270 рублей. Ее мужчина поставил себе в подотчет. Деньги соответственно он забрал себе.

Авансовый отчет мужчина передал в подразделение Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД». Документ-то там приняли, но чуть позже выяснилось, что новую деталь замначальника не получал. Воронежская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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