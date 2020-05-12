2020-05-12T17:49:14+03:00
Происшествия

В Нововоронеже юноша украл у приятеля банковскую карту ради тысячи рублей

Через несколько часов его поймали
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские быстро раскрыли кражу, совершенную во дворе многоэтажки на улице Космонавтов в Нововоронеже.

11 мая в 11.30 49-летний местный житель выпивал со своим земляком, который ему в сыновья годится. Однако его 22-летний приятель почтительностью к старшим не отличался. После того, как юноша изрядно употребил, он заметил у собутыльника банковскую карту, вырвал ее у него из рук и убежал. Однако все, что молодой человек успел сделать – так это снять тысячу рублей. Уже через несколько часов после кражи его поймали.

- Оказалось, что 22-летний нововоронежец уже был судим за кражи. Задержать его помогли показания очевидцев того, как он вырвал банковскую карту. Ее при обыске изъяли и вернули владельцу. По части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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