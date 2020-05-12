2020-05-12T17:36:18+03:00
Происшествия

В Воронежской области матерый вор попался на ночной краже в магазине

Он унес товары, деньги и мобильник на общую сумму около 30 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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8 мая в полицию пришел индивидуальный предприниматель. Мужчина заявил, что из магазина на улице Октябрьской в селе Рудня Воробьевского района украли деньги и алкоголь. На месте ЧП стражи порядка выяснили, что пропал еще и мобильник.

Вскоре по подозрению в преступлении задержали ранее судимого за кражи 56-летнего местного жителя. В отделении полиции он признал свою вину. Мужчина рассказал, что в ночь с 7 на 8 мая пришел к магазину, зная, что он не оборудован сигнализацией и видеокамерами, с помощью трубы выгнул решетку и разбил стекло. Потом залез в образовавшееся отверстие. Набрал там алкоголя (как потом выяснили, на 10 тысяч рублей), 19 тысяч рублей взял из кассы наличными, да еще прихватил дешевенький 500-рублевый телефон. Мужчина заявил, что на преступление пошел из-за своего тяжелого материального положения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». На ближайшие пять лет мужчина может избавиться от забот о своем финансовом положении – за решеткой его, пусть и по минимуму, будет обеспечивать жильем и пищей государство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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