В Воронеже мужчина невольно оплатил покупку незнакомца на 150 тысяч рублей

12 Май 2020 2020-05-12T17:19:06+03:00

Аферист заявил, что с его карты хотят приобрести электронику и бытовую технику мошенники, а на самом деле сделал это сам

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Старая схема мошенничества с незначительными вариациями сработала у афериста, обманувшего 51-летнего жителя Железнодорожного района.

Мужчина поверил незнакомцу, представившемуся сотрудником банка. Мошенник спросил, делает ли его собеседник покупку электроники и бытовой техники в одной из торговых сетей. Житель Железнодорожного района ответил, что нет. Тогда лжебанкир заявил, что, используя его счет, это делают какие-то аферисты и попросил реквизиты карты, чтобы движение денег заблокировать. На самом деле мужчина, проделав все, о чем его попросил мошенник, наоборот, активировал покупку на сумму около 150 тысяч рублей.

- Всего 11 мая зарегистрировали шесть афер, в результате которых преступники отобрали у доверчивых людей в общей сложности более 250 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). В очередной раз призываем не верить звонкам, во время которых незнакомые вам люди требуют провести какие-либо манипуляции с банковскими картами или продиктовать или сбросить по телефону их реквизиты, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU