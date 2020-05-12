В трех медучреждениях Воронежа будут делать окончательные тесты на коронавирус

12 Май 2020 2020-05-12T17:10:27+03:00

Всего в Воронежской области лабораторные обследования граждан на Covid-19 проводятся на базе 22 лабораторий Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

До этого подтверждать диагноз должен был Роспотребнадзор

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С 12 мая окончательный диагноз Covid-19 смогут выставлять после исследования не только на базе Центра гигиены и эпидемиологии, но и в лабораториях трех медорганизаций, подведомственных департаменту здравоохранения:

- областной диагностический центр;

- областной центр профилактики и борьбы со СПИД;

- городская поликлиника №10.

До этого в медучреждениях могли ставить только предварительный диагноз, позже его необходимо было подтверждать в Роспотребнадзоре.

Всего в Воронежской области лабораторные обследования граждан на Covid-19 проводятся на базе 22 лабораторий, в том числе в 15 лабораториях государственных медорганизаций. Диагностика коронавирусной инфекции осуществляется методом ПЦР.

ИСТОЧНИК KP.RU