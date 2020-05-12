Застрявшую на Занзибаре семейную пару из Воронежа могут вывезти в Россию 15 мая

12 Май 2020 2020-05-12T16:52:00+03:00

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Стало известно о дате, когда воронежскую семейную пару, надолго застрявшую в Занзибаре, все же привезут домой. Напомним, супруги договаривались об отдыхе не через турагенство, а напрямую с гостиницей этого острова, являющегося частью государства Танзания. И в результате с конца марта после закрытия границ не могут выбраться с этого курорта. Несколько раз вожделенный для наших земляков рейс переносили.

- Надеемся, что на этот раз все получится, и эта семейную пару все же выберется с места затянувшегося отдыха. Авиарейс должен забрать туристов из трех точек этой части Африки – Йоханнесбурга (ЮАР), Танзании и с Маврикия (именно из этой страны самолет возьмет курс на Москву 15 мая в 5.50), - рассказал Алексей Некрасов, руководитель воронежского отделения МИД России. - По прилете по желанию супружеская пара может остаться в медучреждении или оборудованном для этих целей месте отдыха на обследование, либо поехать в Воронеж и уже на малой родине самоизолироваться на 14 дней.

- Есть ли другие наши земляки, которые не могут выехать из-за границы?

- К нам поступают заявки на этот счет из Израиля, Индии, Италии, Таиланда, Узбекистана. Точное число застрявших за границей жителей нашей области сказать не могу. Однако для них могут послужить ориентиром ближайшие авиарейсы, которые полетят благодаря договоренностям МИДа. 12 мая лайнер полетит из столицы Киргизии Бишкека, 14 мая – из Нью-Йорка, 15-го – из турецкой Анталии.

Напомним, 17 мая в Воронеже должен приземлиться рейс из Еревана с туристами не только из нашей области, но и еще из 11 регионов европейской части России. Списки его пассажиров еще формируются. О том, как их проверят на коронавирус, сообщат отдельно, но очевидно, процедура вряд ли будет сильно отличаться от мер профилактики на авиарейсе из Таиланда 29 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU