2020-05-12T18:12:39+03:00
Общество

Воронежцы рассказали, хотели бы они видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Оказалось, что чуть больше половины опрошенных горожан поддерживают продолжение правления главы государства
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежцы рассказали, что хотели бы видеть Владимира Путина президентом РФ по истечении его нынешнего срока, то есть после 2024 года. Как оказалось, главу государства поддерживают больше половины опрошенных горожан. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».

Опрос проводил институт общественного мнения «Квалитас» в период с 10 по 13 апреля этого года среди жителей Воронежа. У горожан спрашивали об обнулении президентских сроков после внесения изменений в Конституцию страны.

Результаты опроса показали, что 54% опрошенных местных жителей хотят видеть Путина президентом и после 2024 года. В основном, главу государства поддерживали женщины (60%), возраст которых больше 60 лет (75%) и со средним или неполным средним образованием (от 68 до 83%).

А вот против еще одного срока правления выступили 32% опрошенных горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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