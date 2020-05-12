В Воронеже поймали воров, обчистивших восемь квартир

12 Май 2020 2020-05-12T15:56:33+03:00

Они звонили, убеждались, что хозяев нет, взламывали двери и выносили все ценное

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Полицейские задержали на месте преступления троих квартирных воров - воронежцев в возрасте от 35 до 42 лет. Все кражи были совершены с февраля по май в столице Черноземья.

Стражи порядка выяснили, что воры на «Хендай Акцент» обычно подъезжали к многоэтажке, заходили в подъезд и звонили в квартиру. Если дверь никто не открывал, они газовым ключом повреждали замок и залезали внутрь. Потом вытаскивали все ценное: золотые изделия, деньги, мобильники, ноутбуки, банковские карты, электроинструменты, одежду. И пускались наутек.

- В отделе полиции воры рассказали, что вещи они сдавали в ломбарды или продавали своим приятелям. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы). Советуем гражданам хорошо укреплять входные двери, ставить надежные замки, подключить квартиру к сигнализации, - тогда ворам проникнуть к вам будет тяжело, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU