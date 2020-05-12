2020-05-12T15:56:33+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали воров, обчистивших восемь квартир

Они звонили, убеждались, что хозяев нет, взламывали двери и выносили все ценное
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские задержали на месте преступления троих квартирных воров - воронежцев в возрасте от 35 до 42 лет. Все кражи были совершены с февраля по май в столице Черноземья.

Стражи порядка выяснили, что воры на «Хендай Акцент» обычно подъезжали к многоэтажке, заходили в подъезд и звонили в квартиру. Если дверь никто не открывал, они газовым ключом повреждали замок и залезали внутрь. Потом вытаскивали все ценное: золотые изделия, деньги, мобильники, ноутбуки, банковские карты, электроинструменты, одежду. И пускались наутек.

- В отделе полиции воры рассказали, что вещи они сдавали в ломбарды или продавали своим приятелям. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы). Советуем гражданам хорошо укреплять входные двери, ставить надежные замки, подключить квартиру к сигнализации, - тогда ворам проникнуть к вам будет тяжело, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области умер еще один пациент с коронавирусом
Воронежец напал на сотрудника полиции в служебном автомобиле
Воронежцев из-за пандемии коронавируса просят не ездить в Краснодарский край
Замначальника в Воронеже купил чек вместо детали, чтобы оставить деньги себе
В Нововоронеже юноша украл у приятеля банковскую карту ради тысячи рублей
В Воронежской области матерый вор попался на ночной краже в магазине
В Воронеже мужчина невольно оплатил покупку незнакомца на 150 тысяч рублей
В трех медучреждениях Воронежа будут делать окончательные тесты на коронавирус
Застрявшую на Занзибаре семейную пару из Воронежа могут вывезти в Россию 15 мая
С начала года более 600 клиентов Сбербанка из Воронежской области начали копить при помощи страхования
Воронежцы рассказали, хотели бы они видеть Владимира Путина президентом после 2024 года
10-й Платоновфест отменил 4 мероприятия
В Воронеже поймали воров, обчистивших восемь квартир
В Воронеже аферист «развел» женщину на 230 тысяч при покупке иномарки