В Воронеже аферист «развел» женщину на 230 тысяч при покупке иномарки

12 Май 2020 2020-05-12T15:40:46+03:00

Он внес только первый платеж за машину, обманным путем получил документы, а потом перепродал авто

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45-летняя женщина из Воронежа стала жертвой наглого обмана. Она хотела продать свой «Мицубиси Лансер». Один из знакомых предложил купить у нее авто в рассрочку. Мужчина внес первый платеж, забрал ключи от машины и копию основных документов на нее. Через некоторое время он заявил, что попал в ДТП, и для оформления аварии нужен паспорт «Мицубиси». Женщина отдала его, после этого знакомый больше денег не перечислял и на звонки отвечать перестал. Недоплатил он 230 тысяч рублей. Владелица авто пошла в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность пропавшего покупателя авто. Им оказался ранее судимый 25-летний воронежец. Его задержали в Советском районе. В отделе полиции молодой человек рассказал, что, действительно, попал в ДТП, но после получения паспорта на «Мицубиси» платить оставшиеся деньги за него ему как-то расхотелось. Зато созрел другой план. Мужчина решил иномарку перепродать. Он разместил соответствующее объявление в интернете. И вскоре продал машину.

- В отношении 25-летнего воронежца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы), - сообщили в региональном ГУ МВД. – Владелице авто сообщили, где машина находится сейчас.

Остается надеяться, что с новым хозяином «Мицубиси», который вроде как в этой истории не при чем, женщине по денежному вопросу удастся договорится полюбовно.

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ИСТОЧНИК KP.RU