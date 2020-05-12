В Воронеже с 2021 года более 80 тысяч счетчиков воды будут считаться неисправными

12 Май 2020 2020-05-12T15:36:21+03:00

По расчетам, с 12 мая до 31 декабря срок поверки истечет у 80 706 приборов, установленных в более чем 40 000 квартир и домов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Из-за коронавируса в этом году отменили обязательные проверки счетчиков, но ресурсоснабжающие компании боятся, что в дальнейшем это приведет к очередям

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В Воронеже с 1 января 2021 года более 80 тысяч счетчиков воды будут считаться неисправными. До нового года, как сообщили в «РВК-Воронеж», продолжат принимать показания приборов учета, даже несмотря на завершение межповерочного интервала.

Ранее россиянам разрешили не проводить в 2020 году проверку счетчиков из-за коронавируса.

- Мы не рекомендуем откладывать поверку счетчиков «в долгий ящик». По нашим расчетам, с 12 мая до 31 декабря срок поверки истечет у 80 706 приборов, установленных в более чем 40 000 квартир и домов. Если все желающие одновременно заявят о своем намерении поверить счетчик, то образуется огромная очередь. В этом случае – начислений «по нормативу» не избежать, и в квитанциях воронежцев могут появиться внушительные суммы, - комментирует заместитель коммерческого директора «РВК-Воронеж» Вера Щербинина.

Заявку на поверку счетчика на воду можно подать по телефону 206-77-07, 206-77-06 или через личный кабинет на официальном сайте. Сотрудники проводя проверки и сейчас, при этом приходят в масках, перчатках и соблюдают дистанцию.

Сроки поверки приборов учета указаны в паспортах и актах опломбировки.

ИСТОЧНИК KP.RU