В Воронежской области четыре полигона бытовых отходов работают с нарушениями

12 Май 2020 2020-05-12T15:37:40+03:00

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При проверке соблюдения требований к обращению с твердыми коммунальными отходами прокуратура Воронежской области выявила множество нарушений.

Особое внимание в ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства уделяли размещению отходов в охранных зонах водных объектов. Например, в Хохольском и Семилукском районах обнаружились свалки коммунальных отходов и строительного мусора в водоохраных зонах рек Девица и Дон.

Несанкционированные свалки строительных, производственных и твердых бытовых отходов выявили в Коминтерновском, Левобережном, Центральном районах Воронежа, а также в Новоусманском и Панинском районах.

В Каменском районе эксплуатировался полигон ТБО без лицензии на обращение с отходами I – IV классов опасности и программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды. С нарушениями работали свалки в Острогожском и Россошанском районах, а также в г. Нововоронеже.

Другими распространенными нарушениями стало отсутствие мер по реализации нового закона по обращению с отходами. Так, чиновники в Бобровском, Бочучарском, Грибановском, Ольховатском, Острогожском и других районах не утвердили схемы размещения площадок для сбора отходов. Не было контейнерных площадок в Аннинском, Верхнехавском, Воробьевском, Калачеевском, Каменском, Каширском, Лискинском, Панинском, Павловском, Петропавловском, Поворинском, Россошанском районах.

- Всего в ходе проверок внесено 229 представлений об устранении нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено 20 лиц, возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, в суд направлено 10 исков и заявлений, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU