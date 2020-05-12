2020-05-12T15:11:43+03:00
Общество

Абоненты Tele2 могут брать SIM-карты в салонах без спроса

Компания запустила бесконтактное подключение к своей сети в салонах связи
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При необходимости клиент может зайти в точку продаж и без участия продавца выбрать номер, взять SIM-карту и активировать ее самостоятельно. Услуга доступна во всех регионах присутствия оператора.

Министерство связи России отнесло операторов к непрерывно действующим организациям, которые оказывают критически важные для населения услуги. Поэтому 80% салонов связи и модулей продолжают работу в период карантина и открыты для клиентов. При этом компания выполняет все рекомендации специалистов по защите от коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.

В период пандемии очень важно оставаться на связи с родными, близкими, друзьями и коллегами. Поэтому во всех регионах присутствия оператор запустил возможность самообслуживания в салонах связи. В розничной сети Tele2 клиент может без контакта с продавцом выбрать номер, взять бесплатно SIM-карту и активировать ее дома.

Компании важно в сложившейся ситуации предоставить клиентам возможность решать вопросы в удобном формате, при этом соблюдая рекомендации по самоизоляции. Оператор напоминает, что оформить новый номер можно не только в салоне связи, но и онлайн с доставкой. Новые реалии спровоцировали резкий рост заказов в интернет-магазине Tele2. Так, c 1 по 20 апреля количество SIM-карт Tele2, отправленных курьерами на дом, выросло на 405% по сравнению с аналогичным периодом марта. Курьеры бесплатно доставляют заказы домой, а клиенты могут пройти простую саморегистрацию или заключить бумажный договор.

Подробности на сайте tele2.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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