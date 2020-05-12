2020-05-12T14:45:21+03:00
Общество

В Воронеже штрафовать автомобилистов за неоплату парковки в центре города начнут с 18 мая

Практически неделя есть у горожан, чтобы вновь привыкнуть и платить за стоянку своих машин
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Пора вновь учиться работать с такими терминаламиПора вновь учиться работать с такими терминаламиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 12 мая за парковку в центре Воронежа придется платить. Власти города предупреждали, что введут эту меру вновь, если период нерабочих дней из-за коронавируса не продлят. Так и случилось.

Однако, у автомобилистов все-таки будет небольшой период, чтобы успеть приспособиться к системе, которая пока не успела прижиться:

- Работа административных комиссий по привлечению к ответственности за правонарушения начинается с 18 мая 2020 года по фактам неоплаты, зафиксированным с этого дня, - сообщили в пресс-службе мэрии.

То есть только за неоплаченную стоянку с 18 мая придется платить штраф по ст. 33.2 Закона Воронежской области «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области».

Долгое время плату с водителей не могли брать из-за пробела в законодательстве, из-за которого административные комиссии не могли запросить сведения о нарушителях в ГИБДД. А почти сразу после того, как соответствующий законодательный акт приняли, началась пандемия коронавируса. Тогда власти решили временно не брать плату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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