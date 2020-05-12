2020-05-12T13:36:16+03:00
Общество

В Воронеже строительство двухэтажного тира для ФСО обойдется в 201 миллион рублей

Он появится к концу ноября 2022 года
Артем ИЛЬИН
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По адресу: улица Землячки, 23 построят двухэтажный тир для тренировок воронежского филиала академии ФСО (института правительственной связи). На эти цели потратят 201, 4 миллиона рублей, деньги выделят в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщают на портале госзакупок.

Подрядчика уже определили – это ООО «Фирма СМУ-5». Ее специалисты возведут стрелковые галереи на 50 и 100 метров, там будут огневые рубежи на 7, 15, 20, 25, 50 и 100 м. В тире можно будет практиковаться с несколькими видами оружия: 5,45-мм автомат АК-74М, 7,62-мм снайперская винтовка, 9-мм пистолет ПМ, 9-мм пистолет ПММ и 9-мм пистолет Ярыгина.

Тир будет рассчитан на прием 85 человек за смену. Стрелковый комплекс будет работать десять дней в месяц, его будут обслуживать 12 сотрудников.

Строительство планируют завершить к 30 ноября 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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