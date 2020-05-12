2020-05-12T13:33:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежцы не могут оставить заявку на президентские пособия по коронавирусу

Портал «Госуслуги» перестал работать из-за наплыва пользователей
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот сайта.Фото: скриншот сайта.
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Жители Воронежской области, у которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет, не могут оформить обещанные президентом пособия. Из-за большого количества портал «Госуслуги» 12 мая перестал работать. Об этом в редакцию «КП-Воронеж» сообщили читатели.

Так, накануне, 11 мая, президент России Владимир Путин на совещании по выходу страны из режима самоизоляции в связи с коронавирусом озвучил дополнительные меры господдержки семей с детьми. В частности, с 1 июня по 10 тысяч рублей на каждого ребенка получат семьи, в которых есть дети в возрасте от трех до 15 лет включительно. Оформить их можно как раз с 12 мая на портале «Госуслуги». Но сайт нагрузки не выдержал.

В итоге местным жителям остается либо ждать починки сайта, либо отправляться в отделение Пенсионного фонда, где также можно оформить пособия. Стоит отметить, что заявления на данную выплату в МФЦ не принимают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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