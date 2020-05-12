Воронежским водителям маршруток не будут помогать следить за пассажирами без масок

12 Май 2020 2020-05-12T13:16:57+03:00

Многие пассажиры по-прежнему едут в маршрутках без масок, и неясно, что с этим можно поделать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С 12 мая воронежцы начали жить с еще одним обязательством: соблюдать масочный режим. В административных зданиях и на остановках общественного транспорта, а также в магазинах, аптеках, вокзалах, аэропортах понятно, кто за этим должен следить. Теоретически к вам может подойти полицейский, указать, что вы без маски, и выписать административный протокол. По нему, если вы рядовой гражданин, обяжут заплатить от 1 до 30 тысяч рублей (скорее всего, тысячу). А вот должностным лицам грозят штрафы от 10 до 50 тысяч.

С соблюдением масочного режима в маршрутках все гораздо сложнее. Утром 12 мая в соцсетях появились сообщения, что половина людей по-прежнему едет с открытым лицом, и никто за этим не следит. Опять же теоретически людей без масок должны в транспорт не пускать. Вот только кто станет этим заморачиваться, если водители частных перевозчиков заинтересованы, напротив, собрать как можно больше денег, чтобы выполнить план?

Такой расклад был вполне предсказуем. На водителях и так в большинстве автобусов висит двойной груз ответственности: и за дорогой следить надо, и плату с пассажиров брать (чаще всего надо и сдачу отдавать). Еще и третью обязанность на них повесить: переругиваться с нарушителями масочного режима? Так и психика может не выдержать.

Между тем, в городской администрации сообщили, что в помощь водителям никого для того, чтобы следить за соблюдением масочного режима, не выделят. Так что на практике автобусы останутся миной замедленного действия – риск заразиться коронавирусом там по-прежнему будет велик.

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ИСТОЧНИК KP.RU