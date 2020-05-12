Спасатели предупреждают воронежцев об ураганном ветре

12 Май 2020 2020-05-12T13:15:22+03:00

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Спасатели предупреждают воронежцев, что 12 мая c 18.00 до 13 мая 18.00 местами в Воронеже и области ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Информация о неблагоприятных метеорологических явлениях поступила от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и различных конструкций. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, - предупреждают в ГУ МЧС по Воронежской области.

Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

ИСТОЧНИК KP.RU