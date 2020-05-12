Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Воронеже

12 Май 2020 2020-05-12T12:23:09+03:00

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В понедельник вечером у дома № 223 по улице 45-ой Стрелковой дивизии произошла массовая авария. По данным пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, 47-летний водитель автомобиля «BYD F3», двигаясь по ул. Солнечная со стороны ул. Машиностроителей в направлении ул. 45 Стрелковой Дивизии, врезался в движущийся впереди в попутном направлении автомобиль ВАЗ- 21101, под управлением 25-летнего водителя. Ваз в свою очередь протаранил «Богдан 211040-81», за рулем которого находился 73-летний пенсионер. Этот автомобиль, получив ускорение, ударил ВАЗ-21053, под управлением 18-летнего водителя.

- В результате ДТП пострадали: водитель «BYD F3», водитель ВАЗ-21053, а также два 18-летних пассажира ВАЗ-21101, которые с травами различной степени, - рассказали в полиции. – Все они госпитализированы.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU