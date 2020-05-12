2020-05-12T11:29:05+03:00
Общество

Синоптики рассказали, сколько продлится идущий в Воронеж арктический холод

Скорее всего, тепло вернется только к концу мая
Юрий КОЗЛОВ
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Воронежцев ждут неприятные дни - режим самоизоляции пока никто не отменял, а тут еще и холод.Воронежцев ждут неприятные дни - режим самоизоляции пока никто не отменял, а тут еще и холод.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни и на более дальнюю перспективу. Оказалось, что теплом нам осталось наслаждаться только до конца 12 мая.

- Уже в ночь на 13 мая пойдет дождь, и резко похолодает - сразу на десять градусов, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Связано это с тем, что блокирующий антициклон на востоке, так сказать, ослабил свою хватку. В результате чередой через нашу область пойдут циклоны с севера. В частности, крупные холодные воздушные массы сейчас стоят в районе Кольского полуострова, Санкт-Петербурга. Так что, по крайней мере до 21 мая дневная температура будет держаться в районе 15 градусов. Скорее всего, нынешний май превысит месячную норму по осадкам – уже сейчас их выпало 65 процентов от обычного уровня.

В ночь на среду, 13 мая, вместо юго-западного ветра подует северо-западный. Начнется дождь, и похолодает до +8 градусов. Днем, хоть солнце и будет временами пробиваться сквозь облака, температура поднимется только до +14.

Ночью в четверг, 14 мая, снова сменится ветер – на этот раз на западный. Будет облачно и холодно - +5 градусов. Днем пойдет сильный дождь. Столбик термометра поднимется до +16.

Ночь на пятницу, 15 мая, при такой же облачной погоде, как и сутки назад, обещает быть потеплее - +7 градусов. Днем температура повысится до +16, и солнце будет выглядывать из-за туч.

В ночь на субботу, 16 мая, снова вернется северо-западный ветер. Будет облачно при +5 градусах. Днем потеплеет до +14. Солнце то будет выходить из-за облаков, то снова за них прятаться, вероятен дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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