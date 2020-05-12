В столкновении мотоцикла с ВАЗом пострадал 13-летний воронежец

12 Май 2020 2020-05-12T11:21:06+03:00

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В понедельник, 11 мая, на улице Богдана Хмельницкого произошла авария с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, около половины шестого вечера 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21043, двигаясь по ул. Богдана Хмельницкого со стороны Ленинского проспекта в направлении ул. Панфилова, поворачивая налево, не уступил мотоциклу «Ирбис ТТR 125», под управлением 15-летнего воронежца.

В результате столкновения юный водитель двухколесного транспорта не пострадал, но его 13-летний пассажир получил ранения. С травмами его забрали в больницу.

По факту ДТП сотрудники полиции начали проверку.

Лето традиционно считается периодом повышенной опасности ДТП с участием двухколесного транспорта под управлением подростков. Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости объяснить своим детям правила безопасного поведения при управлении вело- и мототранспортом, а также такими специфическими средствами передвижения как роликовые коньки, самокаты, сигвеи, гироскутеры, моноколеса и прочие.

ИСТОЧНИК KP.RU