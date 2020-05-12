2020-05-12T11:03:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Масочный режим в Воронеже: люди жалуются на его несоблюдение в автобусах

Горожане ездят в забитом автобусе без средств защиты и социальной дистанции
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронежской области с 12 мая начал действовать масочный режим. Напомним, с этой даты без масок нельзя будет зайти в магазины, аптеки, на вокзалы, в аэропорт, в административные здания и в ИП и другие организации, которым разрешено работать в период пандемии коронавируса. Также будет запрещено находиться с открытым лицом на остановках общественного транспорта и внутри него. За нарушение воронежцам грозит предупреждение или штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Должностные лица за нарушение режима заплатят от 10 до 50 тысяч.

Однако в первый день режима далеко не все решили прислушаться к введенным мерам. Так, утром в популярной группе в соцсети появилась фотография забитого автобуса.

- Кто бы сомневался...Время 8.09. Автобус битком, половина людей без масок. Социальная дистанция? - подписал снимок автор.

Ранее в мэрии заявили, что водителям предписывается отказывать в транспортном обслуживании горожанам, пренебрегающим средствами защиты. Но в действительности же поток пассажиров слишком высок, поэтому эта инструкция не выполняется. Местные жители просят администрацию города увеличить выпуск транспорта в час пик Только тогда, по их мнению, режим будет соблюдаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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