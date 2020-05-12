2020-05-12T10:55:10+03:00
Происшествия

В Воронежской области автоледи без прав протаранила жилой дом

Девушка попала в больницу
Елена ФЕДЯШЕВА
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В понедельник, 11 мая, в 4.30 в селе Хреновом Бобровского района ВАЗ-21150 протаранил жилой дом на улице 40 лет Октября. Полицейские выяснили, что в момент ДТП за рулем находилась 26-летняя водитель, не имевшая права управления транспортным средством. Не удивительно, что девушка не справилась с управлением и съехала с дороги, врезавшись в фасад жилого дома.

В результате аварии автомобилистка получила ранения различной степени тяжести и попала в больницу. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло 78 ДТП, из них 56 в Воронеже. Шесть человек пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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