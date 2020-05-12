2020-05-12T10:11:23+03:00
Общество

Медики десятой поликлиники Воронежа поздравляют коллег с Международным днем медсестры

Вместе они делают все возможное, чтобы защитить жителей региона от коронавируса
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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предоставлено поликлиникой №10.предоставлено поликлиникой №10.
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Международный день медицинской сестры отмечается 12 мая. В этот сложный период, когда весь мир охватила эпидемия коронавируса, медики оказались на передовой и активно включились в борьбу с COVID-19.

Не стала исключением и городская поликлиника №10. В историческом здании на улице Красноармейской под руководством главного врача Евгения Копылова проводят диагностику и выявляют заболевших коронавирусом.

предоставлено поликлиникой №10.

предоставлено поликлиникой №10.

С 22 марта терапевтическая служба взяла у жителей Ленинского района более четырех тысяч мазков и провела лабораторные тесты.

В усиленном режиме трудятся терапевты Александр Анпилов и Никита Якушихин, врачи лаборатории Елена Седова и Надежда Игнатюк, медицинские сестры Наталья Дружина, Евгения Даньшина, Наталья Гусева, Ирина Чегодаева и весь коллектив поликлиники.

предоставлено поликлиникой №10.

предоставлено поликлиникой №10.

- От всей души сердечно поздравляю наших дорогих медсестер. В их профессии неслучайно соединены два слова «медицина» и «сестра». Последнее является олицетворением родной души, теплоты, которая спасает и помогает в трудные минуты справиться с болезнью. Очень хочется обратить внимание на их самоотверженный труд в борьбе с пандемией COVID-19. Это дало возможность по-новому пересмотреть работу медицинских работников и понять: они - самая гуманная и важная специальность на земле. Желаю крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, новых достижений и благополучия вам и вашим близким, - поздравила коллег заведующая терапевтическим отделением десятой поликлиники Екатерина Авдеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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