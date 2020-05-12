2020-05-12T10:05:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области 44 новых случая коронавируса

Публикуем данные оперштаба на 12 мая
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Юлии Пыхаловойфото Юлии ПыхаловойФото: из архива «КП»
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Утром 12 мая в Воронежской области зарегистрировали 44 новых диагноза «коронавирус». По данным оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, все контакты заболевших отслежены, с ними проводят профилактическую работу.

Вместе с новыми случаями общее число заболевших за весь период эпидемии в Воронеже составляет 943 человека. 279 из них выздоровели. 14 умерли.

В больницах изолированы 824 человека, под наблюдением на дому находятся 2 625 человек.

По данным эпидемиологов, в Воронежской области самая низкая в ЦФО заболеваемость коронавирусом. В связи с этим, 12 мая оперативный штаб проведет совещание, на котором обсудят этапы постепенного снятия ограничений, введенных ранее из-за эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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