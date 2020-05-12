Над Воронежем пролетел Иосиф Сталин

12 Май 2020 2020-05-12T09:37:34+03:00

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В последний день нерабочего периода, 11 мая, в небе над Воронежем появился необычный летательный аппарат, который увидели многие горожане, и не только находящиеся на улице, но и соблюдающие режим самоизоляции. На воздушном шаре над городом пролетел портрет Иосифа Сталина, напомнив кадры известного фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем». Таким образом горожан поздравили с 75-летием Победы. Авторы идеи рекламировать себя особенно не пожелали. Сообщается, что инициаторами запуска шара стала воронежская федерация бокса.

Портрет парил над Воронежем несколько часов, до самого вечера. И, судя по откликам горожан в соцсетях, акция никого не оставила равнодушным.

Надо сказать, что Воронеж часто привлекает внимание акциями в честь одиозных вождей Сталина и Ленина, но обычно их инициатива принадлежит местному отделению компартии. То билборды украсят потретами Иосифа Виссарионовича, то праздник в честь его дня рождения проведут в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU