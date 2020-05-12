2020-05-12T09:01:34+03:00
Общество

Воронежцев порадовали зазеленевшие газоны

Стали видны результаты работы по озеленению города
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В начале мая оказавшиеся в городе воронежцы заметили перемены в облике города. Особенно людей порадовали зазеленевшие после дождей газоны.

- В редкие минуты нахождения на улице глаз радует изумрудная травка на газонах. Прямо настроение поднимается. Спасибо тем, кто такую красоту сделал, - поделилась впечатлениями Ирина Николаевна с улицы 5 декабря.

Первые листочки появились и на саженцах деревьев и кустарников в парках и скверах города, высаженных в апреле.

Напомним, в конце прошлого и весной этого года комбинаты благоустройства районов Воронежа особое внимание уделили благоустройству газонов. Эта мера позволяет не только добавить эстетики улицам, но и задерживает пыль, попадающую с грунтом на дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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