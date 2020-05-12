2020-05-12T08:19:48+03:00
Общество

Воронежского ветерана поздравили всем двором

Для участника войны в переулке Гвардейском устроили целое представление
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Праздник был у всего двораПраздник был у всего двораФото: Елена ФЕДЯШЕВА
Изменить размер текста:

В день Победы жители 1 подъезда дома №4 по переулку Гвардейскому были приятно удивлены и ошеломлены настоящим театрализованным представлением, которое устроили жильцу одной из квартир – ветерану Великой Отечественной войны.

К дому подъехала военная техника, и люди в форме дали концерт.

- Ветерану кланялись в ноги и дарили подарки, - рассказал «Комсомолке» Виталий, местный житель. - Очень приятно было смотреть, все искренне и по-настоящему. Несмотря на карантин, многие не выдержали, вышли на улицу и даже плакали.

Кстати, таким образом в период самоизоляции ветеранов чествовали и в других городах. Например, в соцсетях очевидцы из Новосибирска рассказывают, что их соседку-ветерана поздравляли артисты, доставленные к ее балкону с помощью автокрана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Треть заболевших коронавирусом в Воронежской области лечатся амбулаторно
Воронежский «Факел», скорее всего, останется в ФНЛ из-за коронавируса
В Воронеже строительство двухэтажного тира для ФСО обойдется в 201 миллион рублей
Воронежцы не могут оставить заявку на президентские пособия по коронавирусу
Воронежским водителям маршруток не будут помогать следить за пассажирами без масок
Спасатели предупреждают воронежцев об ураганном ветре
Жители 12 регионов России смогут улететь на возвратном авиарейсе из Еревана в Воронеж
Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Воронеже
Синоптики рассказали, сколько продлится идущий в Воронеж арктический холод
В столкновении мотоцикла с ВАЗом пострадал 13-летний воронежец
Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде
Масочный режим в Воронеже: люди жалуются на его несоблюдение в автобусах
В Воронежской области автоледи без прав протаранила жилой дом
Медики десятой поликлиники Воронежа поздравляют коллег с Международным днем медсестры
В Воронежской области 44 новых случая коронавируса