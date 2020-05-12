Воронежского ветерана поздравили всем двором

12 Май 2020 2020-05-12T08:19:48+03:00

Праздник был у всего двора Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Изменить размер текста: A A

В день Победы жители 1 подъезда дома №4 по переулку Гвардейскому были приятно удивлены и ошеломлены настоящим театрализованным представлением, которое устроили жильцу одной из квартир – ветерану Великой Отечественной войны.

К дому подъехала военная техника, и люди в форме дали концерт.

- Ветерану кланялись в ноги и дарили подарки, - рассказал «Комсомолке» Виталий, местный житель. - Очень приятно было смотреть, все искренне и по-настоящему. Несмотря на карантин, многие не выдержали, вышли на улицу и даже плакали.

Кстати, таким образом в период самоизоляции ветеранов чествовали и в других городах. Например, в соцсетях очевидцы из Новосибирска рассказывают, что их соседку-ветерана поздравляли артисты, доставленные к ее балкону с помощью автокрана.

ИСТОЧНИК KP.RU