2020-05-11T20:22:21+03:00
Звезды

Воронежский театр оперы и балета отменил все спектакли до конца сезона

Билеты будут действительны на новые сроки, но они пока неизвестны
Ярослав ИВАНОВ
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Театр оперы и балет перенёс все объявленные до конца сезона постановки.

- В сложившейся ситуации, в связи с принятыми мерами по борьбе с короновирусной инфекцией, возобновление в текущем сезоне показов спектаклей невозможно. Все репертуарные спектакли театра, анонсированные в марте-мае 2020, будут перенесены на другие даты. Купленные билеты остаются действительными. Даты переноса показов спектаклей сообщим дополнительно, - сообщили в администрации театра.

Если вы хотите вернуть билеты, сделать это можно по месту их приобретения.

Билеты, приобретённые в кассе театра, подлежат возврату в театральную кассу по адресу: пл. Ленина, 7. Касса будет осуществлять возврат денег за билеты в полном объёме их стоимости в штатном режиме с 10:00 до 19:00 без перерывов и выходных после отмены ограничений. Если покупка была оплачена картой, необходимо карту иметь при себе. Телефон ответственного сотрудника для справок: +7(473)255-39-27.

Если покупка билетов осуществлялась через интернет у официального билетного агента театра bezantrakta.ru (тел.:+7(473)210-01-02), по ссылке Правила возврата билетов на сайте bezantrakta.ru

Возврат билетов, приобретённых у распространителей, осуществляется по месту приобретения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Воронежский театр оперы и балета отменил все спектакли до конца сезона
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