2020-05-11T19:21:43+03:00
Общество

Выплаты соцработникам в Воронеже из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит

Суммы озвучил президент на совещании
Ярослав ИВАНОВ
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11 мая Президент России Владимир Путин на совещании по выходу страны из режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса озвучил новые меры господдержки населения и медиков.

В частности, специальную федеральную доплату с 15 апреля по 15 июля получат соцработники из-за риска и повышенной нагрузки.

Для врачей, работающих в соцучреждениях, доплата составит 40 000 рублей за двухнедельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, - 60 000 рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата составит 25 000 рублей, а если они работают с заболевшими людьми - 35 000 рублей. Для младшего персонала - 15 000 и 20 000 рублей соответственно. Техперсонал получит 10 000 и 15 000 рублей соответственно.

В каком порядке будут проводиться эти выплаты в Воронежской области, мы уточним у региональных властей.

Кроме того, Путин поручил, чтобы до 15 мая все медработники получили положенные им апрельские выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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