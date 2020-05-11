Единоразовые выплаты на детей в Воронеже в 2020 году: сколько составят и какие семьи получат

11 Май 2020 2020-05-11T19:21:04+03:00

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Президент России Владимир Путин на совещании по выходу страны из режима самоизоляции в связи с коронавирусом озвучил дополнительные меры господдержки семей с детьми.

В частности, с 1 июня по 10 тысяч рублей на каждого ребенка получат семьи, в которых есть дети в возрасте от трёх до 15 лет включительно. Оформить эту единоразовую выплату можно уже с 12 мая - через портал госуслуг или Пенсионный фонд.

В каком порядке будут проводить эти выплаты в Воронежской области, мы уточняем у региональных властей.

Эта выплата дополнит ранее введённые меры поддержки.

По 5000 рублей в месяц на детей до 3-х лет выплатят не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети (с апреля по июнь); по прожиточного минимума на детей от 3-х до 7-и лет из малообеспеченных семей (с 1 июня – разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 000 рублей на ребёнка, далее – ежемесячно) и по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка из семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь).

Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU