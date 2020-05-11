Под Воронежем на Аллее героев установили танк Т-80Б

11 Май 2020 2020-05-11T15:36:17+03:00

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В Новой Усмани на Аллее героев ко Дню Победы установили самую мощную боевую машину советского времени - танк Т-80Б. Это был первый в мире серийный танк с газотурбинным двигателем. Быстроходная маневренная машина оснащалась мощным вооружением и современной системой управления огнем - 125 мм гладкоствольной пушкой, пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм, зенитным пулеметом НСВТ калибра 12,7 мм. Перед установкой на Аллее героев вооружение с танка сняли.

- Это наследник легендарного танка Победы Т-34. Для нас появление этой боевой машины символично – в годы войны Новая Усмань была прифронтовой территорией и площадкой для развертывания танковых бригад. Около полугода мы ждали этого момента, и хорошо, что установка совпала с днями, когда мы празднуем юбилей Великой Победы, - отметил глава Новоусманского района Дмитрий Маслов. - В рамках реконструкции Аллеи героев мы планируем создать настоящий музей под открытым небом, где каждый сможет прикоснуться к военной истории нашей страны.

Танк уже соседствует с бронетранспортером БТР-60БП.

На Аллее героев в Новой Усмани находится братская могила №415, в которой похоронены 536 бойцов Красной Армии, погибших в боях за Воронеж. Теперь в этом памятном месте установлены бюсты героев Советского Союза и Социалистического труда, открыты памятники воинам-интернационалистам и рядовому Александру Кобзеву, стоявшему насмерть в сражении за высоту 776 в ходе Чеченской кампании в марте 2000-го.

ИСТОЧНИК KP.RU