В Воронежской области подросток украл ульи с чужой дачи

11 Май 2020 2020-05-11T14:29:14+03:00

И привез их на свою, чтобы разводить пчёл

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В Хохольском районе задержали за кражу юного пчеловода. 16-летний подросток украл из дачного посёлка в Хохле ульи и привёз их на свой участок.

Парень просмотрел ульи в первых числах апреля, гуляя по улице садового товарищества. Увидел их на одной из дач и решил похитить с целью дальнейшего разведения пчел. Приехал к чужому дому с садовой тачкой, проник на участок, погрузил два улья и перевез их на свой участок.

Потерпевший оценил ущерб в 30 тысяч рублей. Похищенные ульи изъяли. А парню придётся ответить за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU