В Воронежской области похитителя проводов поймали по следам обуви

11 Май 2020 2020-05-11T13:22:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новоусманском районе поймали серийного похитителя электропроводов. Владельцы дачных домиков жаловались на кражи со своих участков с ноября 2019 года по апрель. Вор действовал одинаковым способом, проникая в дома путём повреждения окон.

Оперативники нашли на участках следы обуви. А часть имущества - в пунктах приема металлолома в селе Рождественская Хава.

Под подозрение попал 30-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Его задержали, следы обуви, снятые с места происшествия, совпали с отпечатками ботинок задержанного.

Задержанный признался, что похищал с дач только электропровода, хранил их в своем летнем домике, а перед тем, как сдать в пункт приема, обжигал на заднем дворе.

Правоохранители установили причастность задержанного к 12 кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU