Воронежская участница телешоу не уберегла «холостяка»

11 Май 2020 2020-05-11T11:12:11+03:00

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Герой шоу «Холостяк» Антон Криворотов упал с дерева в деревне Синие Липяги под Воронежем. Туда его отвезла, чтобы познакомиться с родственниками, воронежская участница проекта Настя Ковалева. В Синих Липягах живет ее бабушка.

- Хотя я росла и училась в Воронеже, этот эпизод решили снимать в деревне, в доме где живет моя бабушка, и где я провела неотъемлемую часть своего детства. До 13 лет я приезжала сюда на каникулы каждый год, - сообщила Настя. - Конечно, сейчас в деревне все иначе: раньше там была ферма прямо через дорогу от бабушкиного дома, всегда было много детей. Сейчас фермы уже давно нет, и дороги опустели... Я очень любила, как по утрам бабушка угощала меня кружкой парного молока и булкой «ромашкой». Тогда казалось, что ничего вкуснее на свете и быть не может! По этим моментам я очень скучаю. Хотелось бы навещать бабушку чаще, но к сожалению, сейчас я редко бываю в России.

Настя призналась, что волновалась, как пройдут съёмки в родных краях.

- Я переживала, как отреагирует бабушка. А вот по поводу того, что Антону могло что-то не понравиться, не переживала вообще. Он умный, понимающий парень. Думаю, эта поездка ему запомнится надолго.

Надолго, это точно: герой получил травму позвоночника после падения с дерева. Увидев остатки домика на дереве возле дома, Антон решил вспомнить детство и прыгнуть с дерева прямо в стоящий рядом стог сена. Парень не послушал предупреждения Насти и всей съемочной группы. В итоге сухой сук, оказавшийся под ногой, не выдержал веса молодого человека, Антон рухнул на землю и получил перелом позвонков.

Такой домик на дереве был в моем детстве. Это был порыв, мне очень захотелось прыгнуть в стог сена. В итоге я очень неудачно упал. Мы закончили съемки, я вернулся в отель, а через некоторое время понял, что из-за сильного отека у меня не поднимается нога. Я срочно поехал в Москву, чтобы сделать МРТ. Диагноз: перелом поперечных отростков двух поясничных позвонков, - рассказал Антон Криворотов.

Фото ТНТ

ИСТОЧНИК KP.RU