Под Воронежем мотоциклист врезался в цистерну
Мужчина попал в больницу с травмами
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За 10 мая в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 56 ДТП, большинство из них произошли в областном центре – 39. В авариях пострадали три человека.
Так в 00.05 на 52-м километре автодороги М-4 «ДОн»-Бобров-Таловая-Новохоперск в Таловском районе 32-летний водитель мотоцикла Wels врезался в цистерну, которой управлял 49-летний мужчина.
Водителя мотоцикла с травмами доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU