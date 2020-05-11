Под Воронежем мотоциклист врезался в цистерну

11 Май 2020 2020-05-11T10:01:41+03:00

Мужчина попал в больницу с травмами

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За 10 мая в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 56 ДТП, большинство из них произошли в областном центре – 39. В авариях пострадали три человека.

Так в 00.05 на 52-м километре автодороги М-4 «ДОн»-Бобров-Таловая-Новохоперск в Таловском районе 32-летний водитель мотоцикла Wels врезался в цистерну, которой управлял 49-летний мужчина.

Водителя мотоцикла с травмами доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU