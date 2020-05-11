Воронежцам расскажут о фальсификациях Польшей советской истории

11 Май 2020 2020-05-11T09:26:13+03:00

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13 мая воронежцы могут дистанционно посмотреть вебинар "Фальсификация Польшей советской истории и 100-летие советско-польской".

Эксперт, член Воронежского Русского Военно-исторического общества Евгений Киселев расскажет про войну с Польшей в 1919-1920 годах и "чудо на Висле", как одну из главных фальсификаций в польской истории. Интересующиеся историей узнают, из-за чего началась война, как проходили боевые действия ("ползучее" наступление в Белоруссии в 1919-м и горячая фаза в 1920-м - с захватом поляками Киева и выходом русских к Варшаве) и чем закончилась война: утратой части территорий, репарациями и геноцидом русских пленных в польских концлагерях. Также историк расскажет о более ранних польских фальсификациях - теории сарматизма в XVI-XVII вв. и пропаганде фальшивого завещания Петра I.

Ссылка на вебинар (платформа «Pruffme»): https://bit.ly/3dgZGal Начало в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU